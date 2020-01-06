В Михайловском соборе Епифаний проводит рождественское богослужение: онлайн трансляция

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний проводит рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Трансляцию проводит ТСН.

6 января, в канун Рождества Христова, с 17:00 по 19:30 в соборе проходит Всенощное бдение.

Напомним, 7 января с 10:00 до 12:30 будет проходить в соборе Божественная литургия.

Как сообщал "Апостроф", Российская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ, но сделает это последней среди всех остальных.

Также Митрополит Епифаний заявил о ликвидации Киевского патриархата.

Напомним, ранее почетный патриарх Филарет резко ответил на решение Синода Православной церкви о предоставлении ему права пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создании религиозную комиссию. Также Филарет говорил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью.