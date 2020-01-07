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Сети возмутило заявление главы РПЦ про домашнее насилие: видео

вторник, 07 января 2020, 14:35
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В сети обсуждают скандальное заявление патриарха Кирилла, который выразил мнение, что законопроект о профилактике домашнего насилии "является данью западной моде".

"Само понятие "семейно-бытовое насилие" - это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах", - сказал он.

По мнению главы РПЦ, вторжение извне в семейные отношения может нести в себе очень большие негативные последствия.

В сети несогласны с доводами патриарха и активно критикуют его.

Напомним, что митрополит Епифаний заявил о ликвидации Киевского патриархата.

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