Нейросеть показала, как "Джоконда" да Винчи выглядела в детстве

Благодаря нейросети умельцы показали, как выглядела бы знаменитая "Мона Лиза" культового художника Леонардо да Винчи в детстве.

При помощи нейросети сделали реверсивный анализ известной картины и его результаты вызывают восхищение.

Так, в сети опубликовали видео, на котором показали "омоложение" героини картины.

Реверсивный анализ картины при помощи нейросети. pic.twitter.com/TPLKwQWAY0 — посторонним ВЭ (@Sevatar9) January 6, 2020

Напомним, что недавно во Франции был найден эскиз с изображением обнаженной женщины, нарисованный углем, который мог быть наброском для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.

Также "Апостроф" сообщал, что российский блогер Илья Варламов опубликовал ироничный фотоколлаж, на котором показано, что под верхним слоем знаменитой картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") находится изображение президента РФ Владимира Путина.