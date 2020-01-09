В России девушка зверски убила мать, заставшую ее с парнем: фото

В сибирском городе Омск (РФ) девятиклассница убила свою 43-летнюю мать, когда та застала ее в постели с любовником.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал 360tv.ru.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Советского района города. В ночь с 30 на 31 декабря женщина вернулась домой и застала свою дочь-школьницу в постели с 19-летним студентом. Началась ссора. Парень схватился за нож и более 30 раз ударил женщину лезвием. Ему на помощь пришла любовница: школьница взяла молоток и начала бить мать по голове.

Истекающая кровью женщина позвонила подруге и попросила вызвать скорую. Медики госпитализировали пострадавшую, но спасти ей жизнь не удалось. Женщина умерла в реанимации местной больницы.

Юношу и его несовершеннолетнюю сообщницу задержали и на два месяца отправили в СИЗО. Продолжается следствие.

Как писал "Апостроф" ранее, на днях в Киеве тоже произошло жестокое убийство с участием подростков. 7 января на улице Маяковского группа несовершеннолетних до смерти избила 43-летнего мужчину.