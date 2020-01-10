Появились сказочные фото восхода солнца над заснеженными Карпатами

Украинские Карпаты с приходом зимы стали выглядеть как декорации к сказочному фильму.

Фото опубликовали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

На фотографии попала гора Поп Иван, над которой восходит солнце. Насыщенные красные и розовые краски бросают свой отблеск на снежный покров, который на фото отливает синим и голубыми оттенками.

Фото сделали в 8:00. Именно тогда на вершине Поп Иван дул юго-западный ветер и примораживало.

Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 метров. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленной для туристических потребностей и известные под современным популярным названием «Белый Слон».

Как писал "Апостроф" ранее, в сети показали интересное фото украинских Карпат в четверг, 9 января, которые засыпало снегом.