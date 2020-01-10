Суд принял решение по банде киевских подростков, убивших мужчину на Рождество: фото и видео

Суд избрал меры пресечения подросткам, которые подозреваются в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, от которых он скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сейчас всем членам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и Деснянским районным судом. Киева до 4 членов группы применена мера пресечения в виде домашнего ареста, одного - взято под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Так, в 1:00 ночи 7 января 2020 года группа из 5 человек, двое из которых являются несовершеннолетними, встретили на ул. Маяковского 43-летнего мужчину, с которым вступили в конфликт. В ходе инцидента указанные лица начали наносить удары потерпевшему руками, ногами и палкой, в результате чего мужчина скончался на месте.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 7 января, на проспекте Лобановского неизвестный мужчина напал на девушку и нанес ей 17 колотых ран .