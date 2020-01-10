Суд принял резонансное решение по главному фигуранту дела Шеремета: фото и видео

10 января Киевский апелляционный суд своим решением оставил под стражей Андрея Антоненка - главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщили на странице в Twitter "Свидетель Пакращення".

Антоненко продлили арест до 8 февраля 2020 года.

Во время заседания более 10 человек, среди них народные депутаты, волонтеры и военные заявили о желании взять ветерана на поруки.

Адвокаты говорят о сокрытии доказательств.

Напомним, что ветерана и музыканта Андрея Антоненка, детского хирурга Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь задержали 12 декабря 2019 года по подозрению в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета, авто которого взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 8 января, Апелляционный суд Киева, рассмотрев апелляцию на меру пресечения подозреваемой военной медсестре Яне Дугарь, продолжил ей домашний арест.