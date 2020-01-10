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Украинский рассвет: в сети показали фото побережья в Евпатории

пятница, 10 января 2020, 14:16
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Символические фото рассвете в городе Евпатория (аннексированный Крым) появились в сети.

Фотографии опубликовал Александр Данилов на Facebook-странице.

На кадрах - рассвет на побережье Черного моря. После ночи море взволнованное. Волны темно-синие, с пенистыми гребнями. Восходящее солнце раскрашивает небо в оранжевый, красный и желтый цвета.

А на другом фото природные краски неба и моря смешались так, что образовали импровизированный украинский флаг.

"Апостроф" уже писал о том, что фотографии рассвета на заснеженной карпатской вершине Поп Иван покорили украинский своей сказочностью.

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