Украинский рассвет: в сети показали фото побережья в Евпатории

Символические фото рассвете в городе Евпатория (аннексированный Крым) появились в сети.

Фотографии опубликовал Александр Данилов на Facebook-странице.

На кадрах - рассвет на побережье Черного моря. После ночи море взволнованное. Волны темно-синие, с пенистыми гребнями. Восходящее солнце раскрашивает небо в оранжевый, красный и желтый цвета.

А на другом фото природные краски неба и моря смешались так, что образовали импровизированный украинский флаг.

"Апостроф" уже писал о том, что фотографии рассвета на заснеженной карпатской вершине Поп Иван покорили украинский своей сказочностью.