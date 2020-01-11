Ломаченко отличился новым заявлением, назвав россиян братьями: видео

Украинский боксер Василий Ломаченко записал новое видео, где в стихах назвал россиян, воюющих на оккупированном Донбассе против ВСУ, братьями.

Видео опубликовали в Telegam-канале Sternenko.

Ломаченко на видео читает стихотворение на русском языке, в котором есть такие строки:

Спасибо всем, кто, все же, увидел суть,



Она была совсем не в триколоре,

А, чтоб с души скорей отмыть всю муть

И брат на брата: да не лезвий чтоб при раздора.

Забыли мы, что Бог у нас один.

Братьями он называет российских оккупантов, которые воюют против украинских военных на Донбассе.

"Вчера умер после ранений парень 23-летний с 28-й бригады. Это Одесская область. Ломаченко тоже с Одесской области. Но те, кто убил этого парня, для Васи - братишки. Лицемерная дрянь, которая поддерживает оккупантов, пока они же убивают его народ" - подписали видео с боксером в Telegaram.

Напомним, что Ломаченко уже не впервые попадает в скандал из-за своих антинациональные и пророссийские взгляды. Так, 9 января боксер опубликовал в своем профиле в Instagram видео с тренировкой российского спецназа и поблагодарил "вежливых людей" - именно так называли военных РФ, в 2014 году захвативших Крым.

Как писал "Апостроф" ранее, в социальной сети Instagram пользователем под ником yulia_b_ было опубликовано фото, на котором чемпион мира по боксу в легком весе появился в хоккейной форме. Внимание пользователей привлек флаг Российской империи, просматривался на рукаве экипировки Ломаченка.