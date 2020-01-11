Под Полтавой пьяный водитель на скорости "нырнул" в озеро: опубликованы фото

В пятницу, 10 января, в городе Горишние Плавни произошло ДТП, нетрезвый водитель попал во временно искусственный водоем.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Автомобиль "Хонда Акура" в результате ДТП попал во временно искусственный водоем.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли 2 гражданам добраться до берега.

Фото: ДСНС

Спасенные люди, по данным медиков получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Горишнеплавнинскую городскую больницу.

Фото: ДСНС

В крови 41-летнего водителя внедорожника медики обнаружили 2,62 промилле алкоголя. Пассажиров доставили в больницу с целью обследования.

По факту ДТП решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", в городе Белая Церковь Киевской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода .