Под Полтавой пьяный водитель на скорости "нырнул" в озеро: опубликованы фото

В пятницу, 10 января, в городе Горишние Плавни произошло ДТП, нетрезвый водитель попал во временно искусственный водоем.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Автомобиль "Хонда Акура" в результате ДТП попал во временно искусственный водоем.
Спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли 2 гражданам добраться до берега.
Спасенные люди, по данным медиков получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Горишнеплавнинскую городскую больницу.
В крови 41-летнего водителя внедорожника медики обнаружили 2,62 промилле алкоголя. Пассажиров доставили в больницу с целью обследования.
По факту ДТП решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УК Украины.
Как сообщал "Апостроф", в городе Белая Церковь Киевской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода .