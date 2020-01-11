RU  UA  EN

суббота, 11 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 января

12:20
Как для украинцев подешевеет отопление в 2020 году: опубликована инфографика
11:35
Гривну продолжает "шатать": свежий курс валют от НБУ

10 января

12:39
Инфляция, рост цен и безработица: в Украине назвали цифры и дали тревожный прогноз
10:17
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ и на черном рынке

9 января

17:07
Хотят продать в разы дешевле реальной стоимости: в СМИ предупредили о последствиях аукциона по активам VAB банка
16:38
В МВФ назвали главные факторы, повлиявшие на курс гривны: что будет дальше
14:32
Требуют отменить: в скандалах вокруг национализации "ПриватБанка" произошел новый поворот
13:35
Украинцам готовят "сюрприз" с налогами: что может измениться в 2020 году
08:45
Доллар начинает дорожать: курс валют на 9 января в Украине

8 января

15:23
Жителям Киева готовят приятный сюрприз с коммуналкой: сколько придется платить
09:19
Нацбанк обновил курс валют на 8 января: что происходит с долларом
08:32
Что будет с пенсиями украинцев в 2020 году: главные изменения и расчеты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Полтавой пьяный водитель на скорости "нырнул" в озеро: опубликованы фото

суббота, 11 января 2020, 11:32
переглянути новину українською

В пятницу, 10 января, в городе Горишние Плавни произошло ДТП, нетрезвый водитель попал во временно искусственный водоем.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Автомобиль "Хонда Акура" в результате ДТП попал во временно искусственный водоем.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли 2 гражданам добраться до берега.

Фото: ДСНС

Спасенные люди, по данным медиков получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Горишнеплавнинскую городскую больницу.

Фото: ДСНС

В крови 41-летнего водителя внедорожника медики обнаружили 2,62 промилле алкоголя. Пассажиров доставили в больницу с целью обследования.

По факту ДТП решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", в городе Белая Церковь Киевской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода .

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина - не Сирия, но проблемы у стран cхожие - специалист ПРООН

Помогала больным родителям и обожала маленькую племянницу - какой была погибшая в Иране стюардесса Катя Статник

Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Зима окончательно сломалась: синоптики удивили прогнозом до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: