В США показали зрелищное фото космической станции на фоне Земли

В сети появилось яркие кадры космической станции США, которая вращается вокруг Земли.

Об этом написал в Twitter американец Джон Краус.

"Ух ты! Я все понял! Международная станция Space Station, вращающаяся вокруг Земли со скоростью 17 500 миль в час. Сегодня вечером проходит через полную луну, как видно из окрестностей заповедника Пейнс-Прери во Флориде. Окно для захвата этого перехода длилось всего лишь 0,58 секунды", - говорится в сообщении.

Краус - опытный фотограф, за плечами которого съёмки десятков ракетных запусков. Его работы публикуют на сайте NASA, а Илон Маск хвалит их в своих соцсетях. При этом Краусу всего 18 лет, а снимать запуски ракет он начал ещё школьником.

Wow! I got it!



The International @Space_Station, orbiting Earth at 17,500mph, transits the full moon this evening, as seen from near Paynes Prairie Preserve in Florida.



The window to capture this transit lasted a mere *0.58 seconds.* #SpotTheStation pic.twitter.com/6klMlbDwmR