В Украине задержали сепаратиста, награжденного Россией за захват Крыма: фото

Сепаратиста, который в 2014 году помогал российским военным аннексировать Крым, сотрудники СБУ задержали на въезде на полуостров.

Об этом сообщили на Facebook-странице СБУ.

С началом российской агрессии в 2014 году задержанный мужчина записался в так называемую "Самооборону Крыма". Способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой.

Сейчас пособник оккупантов находится под стражей.

Как ранее сообщал "Апостроф", в январе, за первые десять дней месяца, в результате ответов на провокационные обстрелы боевиков на Донбассе, было ликвидировано 12 боевиков, еще 21 член незаконных формирований получили ранения.