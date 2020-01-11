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В Украине задержали сепаратиста, награжденного Россией за захват Крыма: фото

суббота, 11 января 2020, 16:05
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Сепаратиста, который в 2014 году помогал российским военным аннексировать Крым, сотрудники СБУ задержали на въезде на полуостров.

Об этом сообщили на Facebook-странице СБУ.

С началом российской агрессии в 2014 году задержанный мужчина записался в так называемую "Самооборону Крыма". Способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой.

Сейчас пособник оккупантов находится под стражей.

Как ранее сообщал "Апостроф", в январе, за первые десять дней месяца, в результате ответов на провокационные обстрелы боевиков на Донбассе, было ликвидировано 12 боевиков, еще 21 член незаконных формирований получили ранения.

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