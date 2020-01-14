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В Украине зафиксирована вспышка опасной болезни, умирают люди

вторник, 14 января 2020, 14:21
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В Тернополе эпидемия пневмонии, от опасной болезни уже погибли три человека.

Об этом сообщают местные СМИ.

В Тернополе и области в последние дни пневмонией заболели 50 жителей. Троих больных спасти медикам не удалось, еще пятеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Болезнь начиналась у всех одинаково: с лихорадки и кашля. Затем люди начинали жаловаться на удушье и высокую температуру. Некоторые отхаркивали кровью.

Как писал "Апостроф" ранее, недавно в Украине от осложнений, которые стали последствиями перенесенного вируса гриппа, три штамма которого зафиксировано в этом сезоне, умерла 55-летняя женщина.

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