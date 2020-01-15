Оккупанты в Крыму продали захваченный особняк Ахметова: фото и видео

16 декабря в оккупированном Россией Крыму выкупили комплекс "Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой" под Ялтой - "национализированный" особняк украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Купило дом ООО "ЭТЦ в Парковом", который принадлежит "Газпрому". Аукцион по продаже усадьбы был назначен на начало декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд рублей. Заявку подал только "ЭТЦ в Парковом", поэтому торги были признаны несостоявшимися. Поскольку заявка компании соответствовала условиям торгов, с ЭТЦ заключили договор, объяснили в дирекции.

Сообщается, что в контур сделки вошли памятники культурного значения – дача Жуковского, барельефы "Сон" и "Пробуждение", а также парк начала ХХ века, бассейн площадью 2 180 квадратных метров, гостевой дом площадью 3360, корпус столовой площадью 253 кв. м, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот "Руины" и ряд других сооружений. Новый собственник будет обязан выполнять требования по охране приобретенных памятников.

По информации Федеральной налоговой службы России, ООО "ЭТЦ в Парковом" через российскую фирму "РИССКО" владеет ООО "Газпром добыча Оренбург" – структура российского "Газпрома".

Журналисты пытались связаться с покупателем "Нового Кучук-Коя", чтобы выяснить, для чего он понадобился фирме, но по телефонам компании, представленным в открытом доступе, дозвониться не удалось.

Как сообщал "Апостроф", в сети ранее опубликовали видео особняка украинского олигарха Рината Ахметова под Киевом.