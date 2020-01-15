Слышна канонада, падают снаряды: появилось тревожное видео с Донбасса и рассказ бойца

Вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области несмотря на объявленное перемирие продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видеосюжет телеканала "Украина".

Только за сутки противник выпустил на позиции украинских военных более полусотни запрещенных Минскими договоренностями мин. Российские военные и местные боевики также используют артиллерию 120-калибра.

"О перемирии можно даже не говорить, потому что такая ситуация здесь постоянно. Стрелковых боев как таковых нет, но работает запрещена артиллерия. Еще подводит местность: на ней очень много всяких скрытых подходов и для диверсантов это - непаханная нива", - говорит боец 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Под обстрел попали даже журналисты во время съемок репортажа с позиций военных ВСУ. Тогда бой длился несколько часов и обстрелы утихли только под вечер.

Как писал "Апостроф" ранее, бойцы Объединенных сил рассказали о том, как боевики используют на линии фронта в Донбассе запрещеное Минскими договоренностями вооружения. Бойцы из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" говорят, что их позиции обстреливают постоянно, при этом используются для этого 120-мм минометы. Сообщается также, что по звуку некоторые "прилеты" напоминают самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона".