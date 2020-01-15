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"Сюрприз" из прошлого: сеть взбудоражило интересное фото из магазина под Киевом

среда, 15 января 2020, 09:34
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Под Киевом в один из продуктовых магазинов привезли хлеб "из прошлого", на упаковке которого стояла дата изготовления трехгодичной давности.

Соответствующее фото опубликовано на Instagram-странице "dtp.kiev.ua".

"В Киевской области сегодня в магазине "Фора" зафиксировали самый стойкий хлеб)) что не так-то?)" – говорится в подписи к снимку, на котором можно увидеть дату "15.01.2017".

В сети тут же стали комментировать снимок. Одна из пользователей рассказала, что как-то ее мама купила молоко, у которого не начался срок годности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из супермаркетов Деснянского района Киева местный житель приобрел буханку хлеба с червями.

Кроме того, ранее в столичном супермаркете, расположенном в ТРЦ "SkyMall", заметили мышь, которая лакомилась суши в гастрономическом отделе.

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