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Украинские танкисты показали, как будут отбивать атаки врага: сильные фото

четверг, 16 января 2020, 11:53
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Фото: Facebook

На Донбассе в районе отвода тяжелого вооружения украинские танкисты показали, как будут давать противнику отпор.

Об обучении военных сообщили на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

Проверяли боевую готовность противотанковых и танковых подразделений.

"Утром наше подразделение совершило марш к точке возможного прорыва противником обороны и развернулось на определенном огневом рубеже. Уже на месте экипажи танков совершили маскировку техники с последующим выполнением определенного командованием тактического маневрирования", - сказал командир танкового подразделения Вячеслав.

Между тем противотанковый резерв под прикрытием утренней темноты занял выгодный рубеж, и обнаружил и условно уничтожил танки противника управляемыми ракетами "Стугна-П".

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"Внезапная проверка боевой готовности показала, что подразделения обучены, подготовлены и способны выполнить в случае прорыва вооруженными формированиями Российской Федерации нашей обороны, боевую задачу по уничтожению противника", - подчеркнул офицер штаба командования оперативно-тактического группировки "Восток".

Как сообщал "Апостроф" ранее, российские оккупанты тоже не теряют времени и проводят на захваченных украинских территориях военные учения. 9 января в оккупированном Крыму силовики РФ испытали крылатую ракету "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистических ракету "Кинжал".

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