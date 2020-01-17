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Антициклон постарается: синоптик порадовала прогнозом на Крещение

пятница, 17 января 2020, 15:20
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Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для Украины на праздничные выходные, 18-19 января.

Об этом она написала в Facebook.

Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой.

Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4-9 градусов, завтра днем 0-5 тепла, 19-го января от 2 мороза до 3 тепла.

В столице будет сухо. Ночью 0-3 мороза, днем 18-го января +1 +3 градуса, 19-го января около нуля.

Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине увеличится осадков и ветра.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют украинском в ближайшие дни туманы и изморозь , а снега стоит ожидать лишь в конце января.

Ранее, в Киеве из-за аномально теплой зимы расцвели деревья . Абрикосы и вишни также зацвели на юго-востоке Украины.

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