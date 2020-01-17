Корпорация Apple может отказаться от своих фирменных кабелей Lightning для зарядки гаджетов, если Евросоюз примет соответствующее законодательное решения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Речь идет о кабелях, с помощью которых заряжаются и синхронизируются с компьютером телефоны iPhone и наушники AirPods.

Дело в том, что 13 января члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию заставить технологических гигантов разработать единый для всех устройств способ зарядки. В течение последних 10 лет Европейская комиссия проводит кампанию за единственный метод зарядки телефонов, планшетов и других электронных гаджетов. В 2009 году на рынке было более 30 типов зарядных устройств. С тех пор их количество сократилось до трех.

Как писал "Апостроф" ранее, в России появилась информация о том, что американская корпорация Apple - производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов - якобы признала аннексированный полуостров Крым российским.



