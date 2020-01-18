Пырнул ножом на глазах у покупателей: появилось видео жуткого инцидента в Запорожье

33-летний мужчина чуть не убил грузчика супермаркета в Коммунарском районе Запорожья.

Об этом сообщает Запорожская местная прокуратура №2.

Мужчина и его жена пришли в магазин за покупками. Женщина украла товары и пыталась вынести их мимо кассы. Ее остановил охранник. Тогда женщина выбросила продукты прочь и вышла из магазина.

Ее муж остался и начал ругаться с сотрудником магазина. Последний, опасаясь за свою жизнь, позвал на помощь грузчика. Тогда злоумышленник вытащил из куртки нож и ударил грузчика. Жизнь пострадавшему спасло только то, что от следующего удара он успел прикрыться ящиком с фруктами.

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Нападающего задержали. Им оказался местный житель, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Как писал "Апостроф" ранее, под Киевом с психбольницы сбежал мужчина, который 15 января в городе Буча железным крюком проломил случайному прохожему голову. Выяснилось, что 15 января вблизи супермаркета в центре Бучи он напал на случайного прохожего, который оказался гражданином Индии и покалечил его.