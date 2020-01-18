В Украину с концертным турне едут юмористы, поддержавшие захват Крыма

В городе Фастов Киевской области анонсировали концерт российских юмористов Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, которые поддержали аннексию Крыма Россией.

Афиша опубликована на сайте events.tickets.ua.

Комики планируют приехать в Украину и дать концерт 8 февраля. Они анонсировали свою новую программу "Давайте посмеемся" в Городском дворце культуры, которая начнется в 18:00.

Билеты на концерт стоят 200 гривен. Как видно на сайте, практически все места уже раскуплены.

Светлым цветом отмечены места, которые уже заняты

Отметим, что Данилец и Моисеенко внесены в базу сайта "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", выступление в Трускавце украинских артистов Владимира Моисеенко и Владимира Данильца, которые в новогоднюю ночь развлекали россиян на телеканале "Россия-1", поставили под угрозу срыва.