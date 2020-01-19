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19-летняя украинка продала девственность за миллион евро: фото красавицы

воскресенье, 19 января 2020, 03:21
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19-летняя украинка из Харькова выставила на аукцион свою девственность за 100 тысяч евро, но продать ее удалось гораздо дороже.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Daily Mail.

Свой "лот" Екатерина выставила в декабре 2019 года. Мужчины, которые могли купить его, должны были иметь состояние как минимум в десять миллионов евро.

В ходе аукциона цена за девственность харьковчанки поднялась до 1,2 миллиона евро. Победителем стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, который согласен не только жениться на девушке, но и обеспечивать ее, выплачивая по десять тысяч евро каждый месяц. В знак серьезности своих намерений, бизнесмен уже внес депозит в размере 10% от общей суммы.

Кроме него значительную сумму готовы были выложить юрист из Нью-Йорка (миллион евро) и певец из Токио (900 тысяч евро). Торги проходили на иностранном сайте эскорт-услуг. Со своей стороны Екатерина, в качестве доказательства, предоставляла справку от врача.

Как сообщал "Апостроф", популярный украинский исполнитель Виталий Козловский повеселил поклонников своей новой публикацией, что он девственник.

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