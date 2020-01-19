Россию приструнили из-за Донбасса, указав на важный нюанс "Минска"

Австрийский дипломат Мартин Сайдик заявил, что в Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбасса, как на этом настаивает российская сторона, зато содержится положение об особом статусе ОРДЛО в пределах украинской децентрализации.

Об этом сообщает Die Presse.

"Потом появился еще один элемент из российской стороны: требование автономии - понятие, бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - заявил он.

По словам Сайдика, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должна быть четко прояснена сторона безопасности". В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X", - заявил Сайдик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что депутат Госдумы Андрей Козенко публично заявил, что считает части оккупированного Донбасса, на которых действуют боевики ДНР и ЛНР, особыми субъектами Российской Федерации.