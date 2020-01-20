В Украине начало снежить: синоптик рассказала, ждать ли больших осадков

В понедельник, 20 января, в Украине начало снежить. Синотик Наталья Диденко дала прогноз погоды на ближайшие дни.

Об этом она написала в Facebook.

"Пока антициклонный характер погоды удержится и поэтому осадков завтра не предвидится. Вы скажете, что утром в понедельник все же летал снег несмотря на такую же ситуацию. Правильно. Это начинает постепенно перестраиваться атмосфера, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается. Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим "минусам", оказался "предтечей" ближайших осадков, которые ожидаются в Украине 22-23 января", - написала она.

В среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер.

Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до +4 +6 градусов.

Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.

В Киеве 21-го января существенные осадки - вряд ли, ночью до 2 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла.

22 января, в День Соборности, в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сделали тревожное заявление о погодной аномалии в Украине.