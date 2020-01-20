В Украине обнаружили уникальную находку из прошлого, видео

В Житомире на территории бывшего магистрата, который продолжают реставрировать, археологи нашли десятки предметов быта прошлых веков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на INTV.

Среди найденного: фрагменты лепной посуды эпохи энеолита и VIII-IX вв, также стенки фарфоровой и стеклянной посуды, железные изделия, монеты, кости животных и табачная трубка.

"Понятное дело, что оно (здание) было повреждено предварительными строительными работами и мы попали на тот момент, когда они уже начались, но все равно мы получили очень интересную информацию. Яркой находкой были материалы, которые могут датироваться VIII-IX вв, так называемая культура Лука-Райковецкого, это керамика", - рассказывает старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.

По словам археолога, в 2016 году на Замковой горе нашли только один предмет датированный VIII в. Однако для того, чтобы делать какие-то выводы, артефактов было мало, и благодаря недавним находкам, ситуация менялась.

"Это свидетельствует о том, что на месте Житомира, поскольку мы имеем материалы VIII в., IX в. и X вв. Появляется замок, который возникает в XIII в. То есть населенность этой части с VIII в. не прекращалась и это интересно" , - добавляет старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.

Свою работу археологи уже закончили. Планируется, что все найденные предметы переданы в Житомирский краеведческий музей, а самые интересные артефакты будут доступны и для посетителей заведения.

"Сейчас находки проходят научную обработку, атрибуцию, фиксацию, на них составляется необходимая документация и они будут переданы в фонды музея", - говорит директор Житомирского областного краеведческого музея Роман Насонов.

В самом здании бывшего магистрата 13 января работа "кипит": подрядчик готовится укладывать пол на втором этаже, параллельно обустраивает подвальное помещение.

"Сделано замену опорных конструкций на крыше, усиленно фундамент, сделано водоотведения от грунтовых и талых вод. Заменяется перекрытия на втором этаже. Вот перекрытия, которое было в то время, сегодня здесь завозятся такие специальные балки. Темпы достаточно быстрые и это дает надежду, что до конца года магистрат будет сдан в эксплуатацию", - отмечает директор Житомирского областного краеведческого музея Роман Насонов.

Как писал "Апостроф" ранее, в 2019 году археологи сделали ряд интересных находок по всему миру - в пещерах Тибета, Египте, Мексике, Германии, Казахстане и других странах.