Под Харьковом на глазах у бабушки случилась трагедия с 11-классницей

В Харьковской области 16-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, отравившись таблетками.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В понедельник, 20 января, несовершеннолетняя жительница Харькова приехала к своим отцу и бабушке, которые живут в городе Волчанске.

Ночью она выпила 50 таблеток. Через некоторое время бабушка девушки услышала хрипы, которые доносились из комнаты и сразу прибежала оказать помощь внучке, вызвала скорую помощь.

Во время приезда медиков несовершеннолетняя впала в кому и через некоторое время умерла в реанимационном отделении.

Раньше ребенок не высказывал намерения покончить жизнь самоубийством. В семье были хорошие отношения. Девушка училась в одной из школ Немышлянская района Харькова.

По данному факту следователем Волчанского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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