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Украина празднует День соборности: онлайн трансляция

среда, 22 января 2020, 08:10
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Фото: 24tv.ua

В среду, 22 января, в Украине празднуют День соборности, установленный в честь объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) в 1919 году.

"Апостроф" следит за всеми мероприятиями в онлайн трансляции.

08:49 На мосту Патона в Киеве стартовала традиционная в День Соборности акция, когда два берега Днепра соединяются "живой цепью". С правого и левого берега колонны людей идут на встречу друг другу, чтобы стать единой цепочкой в знак единства страны. Участники акции несут также полотнище в цвета флага Украины.

08:37 В Киеве собираются участники акции, которые создадут "живую цепь" на мосту Патона.

08:22 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам в честь Дня соборности. Он поздравил всех с праздником и напомнил о его истории.

"Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта должна быть для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна!" - заявил глава государства.

Мероприятия для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины

  • Церемония возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому с участием руководства государства в Киеве.
  • Мирная акция "День Соборности Украины" на тротуарной части моста им. Е. Патона. Участники акции развернут на мосту 30-метровый государственный флаг и исполнят Государственный Гимн Украины. Сбор в 07:30 на двух локациях: возле последней остановки общественного транспорта перед мостом на левом берегу и возле колоннады при входе на мост Патона на правом берегу. В 08:00 киевляне будут двигаться друг к другу со своими частями флага (синей либо желтой) по северной пешеходной части моста. После этого участники исполнят гимн Украины и зажгут свечи в память о погибших воинах АТО и Герое Украины Сергее Нигояне.
  • Видеопутешествие "Украина - это мы!" в Публичной библиотеке имени Леся Украинки для взрослых.
  • В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" состоится встреча-беседа "Соборность и путь к ней".
  • В Центральной библиотеке им. Т. Шевченко для детей организуют час государственности "Вона - наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна!".
  • 20-30 января организуют фотовыставку "Единая Украина" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".
  • В "Доме кино" состоится показ документального фильма "Выбор" ко Дню Соборности Украины.
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