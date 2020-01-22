Украина празднует День соборности: онлайн трансляция

В среду, 22 января, в Украине празднуют День соборности, установленный в честь объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) в 1919 году.

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08:49 На мосту Патона в Киеве стартовала традиционная в День Соборности акция, когда два берега Днепра соединяются "живой цепью". С правого и левого берега колонны людей идут на встречу друг другу, чтобы стать единой цепочкой в знак единства страны. Участники акции несут также полотнище в цвета флага Украины.

08:37 В Киеве собираются участники акции, которые создадут "живую цепь" на мосту Патона.

08:22 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам в честь Дня соборности. Он поздравил всех с праздником и напомнил о его истории.

"Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта должна быть для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна!" - заявил глава государства.

Мероприятия для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины