На глазах у медиков: под Полтавой произошло смертельное ЧП в школе

В среду, 22 января, в помещении одной из школ Кременчугского района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Тернополе погибла студентка одного из местных вузов, ее тело на улице Троллейбусной обнаружил местный житель.

Напомним, что в Харьковской области 16-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, отравившись таблетками.