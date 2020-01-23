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На глазах у медиков: под Полтавой произошло смертельное ЧП в школе

четверг, 23 января 2020, 10:49
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В среду, 22 января, в помещении одной из школ Кременчугского района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Тернополе погибла студентка одного из местных вузов, ее тело на улице Троллейбусной обнаружил местный житель.

Напомним, что в Харьковской области 16-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, отравившись таблетками.

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