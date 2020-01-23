RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 января

12:24
Букмекеры сделали первые ставки на Евровидение-2020 - что прогнозируют Украине
12:14
Появилась трагическая новость о пострадавшей в результате взрыва петард в Днепре
12:05
В Херсоне дотла сожгли офис партии скандального блогера, фото
12:03
Появились данные об итогах переписи населения в Украине: точная цифра
11:56
Фанаты "Игры престолов" получат новый финал: Джордж Мартин рассказал об окончании фэнтези-саги
11:46
Украина ухудшила позиции в рейтинге восприятия коррупции: что это значит
11:45
Как выглядит кабинет мэра Киева: появилось интересное видео
11:34
Ветер стихнет, но: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать украинцам
11:20
Украинская певица похвасталась фигурой в бикини спустя 4 месяца после родов
11:08
Это ад: в сети показали на видео "апокалипсис" на дорогах Украины из-за гололеда
11:07
Канадцы отказались платить за охрану принца Гарри и Меган: петицию подписали десятки тысяч человек
11:07
Украинцы смогут оформлять документы на выход на пенсию онлайн: как это сделать
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились данные об итогах переписи населения в Украине: точная цифра

четверг, 23 января 2020, 12:03
переглянути новину українською
Фото: 24tv.ua

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет 23 января на пресс-конференции.

"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", - сказал Дубилет

Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Как информировал "Апостроф" ранее, с 2010 года Украину покинули 4 миллиона граждан . Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции, ведь она имеет ярко выраженный циклический характер.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: