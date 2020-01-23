Появились данные об итогах переписи населения в Украине: точная цифра

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет 23 января на пресс-конференции.

"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", - сказал Дубилет

Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Как информировал "Апостроф" ранее, с 2010 года Украину покинули 4 миллиона граждан . Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции, ведь она имеет ярко выраженный циклический характер.