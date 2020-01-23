Сколько украинцев уехали из страны и не вернулись за 10 лет: названа впечатляющая цифра

Почти 4 млн жителей за 10 лет выехали из Украины и не вернулись обратно.

Об этом 23 января на брифинге заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Единственное, что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет выехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 38 млн человек за последние 10 лет ", - сказал Дубилет.

Напомним, что 1-26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В конце концов, в правительстве подитожили различные данные: информацию мобильных операторов и социологов, данные из разных реестров и пенсионного фонда.

Как информировал "Апостроф" ранее, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек.