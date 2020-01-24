Ученые показали, как выглядят зародыши динозавра: уникальные фото

Немецкие палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапториды и сделали невероятное открытие. Выяснилось, что их потомство вылуплялось так же, как у птиц в наши дни.

Данное семейство динозавров существовало между 90 и 66 миллионами лет назад. Они были похожи на птиц, а потомство высиживали в гнездах.

Несмотря на то, что яйца динозавров давно окаменели, их содержимое помогли рассмотреть мощные источники нейтронов в ускорительном центре MLZ под Мюнхеном.

Палеонтологи сумели доказать, что динозавры высиживали яйца, несмотря на свой огромный вес. Овирапторозаврыам удалось не разбивать яйца благодаря причудливой кладке.

Также ученые смогли доказать, что потомство таких динозавров появлялось одновременно, что делает их еще более похожими на современных птиц.

Напомним, что