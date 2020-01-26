От красоты захватывает дух: невероятные фото заснеженных Карпат

В сети появились впечатляющие фото заснеженных Карпат, куда в зимнее время отправляется много туристов.

Об этом сообщил житель Калуша Василий Фицак у Facebook.

"Туристам которые планируют восхождение в высокогорье следует быть осторожными. Сегодня, спускались с Смотрича, местами лед и сильно впрессован твердый снег. Следует иметь кошки. Снега очень мало, но горы невероятно живописные", - написал он.

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"Спустился оттуда на прошлой неделе. Жесть. Кошки были, но слез без них, хотя местами можно ушуршать больно", "На Петрос можно выйти при желании по траве. А вот дорога из него (от нижней хижины) фактически сплошной лед. Кошки можно смело снимать на Козмещике"," Такое впечатление, что весна пришла в горы", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", рано утром 25 января в сети показали невероятное по красоте фото заснеженных украинских Карпат, которое было сделано на рассвете.

Напомним, что несмотря на снег в Карпатах, зима-2020 продолжает удивлять украинский: за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники .

Также в Киевской области накануне Крещения расцвели подснежники .