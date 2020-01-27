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В Харькове произошло массовое ДТП с велосипедистом и спорткаром: фото

понедельник, 27 января 2020, 20:26
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На площади Павловской в городе Харькове 35-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем Smart, а затем наехал на велосипедиста и два припаркованных автомобиля - Honda и Lexus.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как сказано в сообщении, дорожно-транспортное происшествие с участием спорткара произошло в воскресенье, 26 января, около 12.00. В результате аварии телесные повреждения получил 58-летний мужчина. Его доставили в больницу.


По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", утром 27 января в поселке Дачное на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием 11 авто.

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