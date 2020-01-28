В Украине запретят производство известного деликатеса: зарегистрирован проект о защите животных

В пятницу, 24 января народные депутаты зарегистрировали законопроект 2802 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" по совершенствованию защиты животных от жестокого обращения", фактически этот документ запретит производство такого продукта как "фуа-гра" в Украине.

Авторами законопроекта стали депутаты Яценко А.В., Фельдман А.Б., Лабинск А.В., Дубиль В.О. и Камельчук Ю.А., а в состав подписантов вошли представители комитета по вопросам экологии и здоровья нации.

Так, проект запрещает жестокое обращение с животными во время кормления в соответствии с нормами ЕС (обязательное круглосуточное наличие свежей питьевой воды, запрет принудительного кормления, кроме как с лечебной или профилактической целью, соответствующее полноценное питание).

Следует отметить, что фуа-гра - продукт насильственного кормления птиц для увеличения их печени, и по мнению ученых, этот дорогой продукт содержит потенциальную опасность для человеческого здоровья. Производство фуа-гра уже запрещено в большинстве стран ЕС, Израиле, Турции, Индии и других странах.

Активисты отмечают, что около 300 уголовных дел по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) регистрируется в Украине в год, и производство фуа-гра на экспорт было одной из причин таких обращений.

Ранее материалы ОО "Открытые клетки Украины" привлекли внимание к проблеме насильственного кормления животных для производства фуа-гра. В сюжете СТБ приведены данные о международном резонансе вокруг продукта, об обращении зоозащитников к правительствам Великобритании и Дании с требованием запрета его импорта. Международные издания разных стран публиковали материалы из Украины, в том числе - Independent. В конце 2019 в штате Нью-Йорк зоозащитники добились запрета на продажу фуа-гра, кампания во многом базировалась на украинских материалах.

Благодаря международному резонансу, производителем, которому принадлежит торговая марка "фуагра" и принадлежала наибольшая доля на соответствующем сегменте украинского рынка, в августе 2019 было объявлено о закрытии фабрики, производившей фуа-гра. В сообщении самого производителя говорилось о негуманности производства.

"Сейчас - уникальный момент, когда созданы благоприятные условия для законодательного запрета фуа-гра, когда весь мир эмпатирует украинским животным и ожидает соответствующего решения от украинских парламентариев. Мы благодарим депутатов-инициаторов важных изменений и надеемся, что проект 2802 станет Законом", - сообщает глава организации Екатерина Белкина.

ОО "Открытые клетки Украина" входит в международный альянс Anima International, насчитывающая 9 стран Европы, признанная одной из 4 самых эффективных зоозащитных организаций мира.