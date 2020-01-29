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"Отжимают" деньги и имущество: экс-пленник ДНР рассказал о подлых схемах боевиков

среда, 29 января 2020, 16:21
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Бывший пленник боевиков на Донбассе Игорь Кононенко рассказал о том, какие схемы "отжима" денег и имущества практикуют оккупанты, в частности речь идет о внезапных обысках без видимой на то причины, которые зачастую заканчиваются арестом.

Ими он поделился в комментарии "Апострофу".

"Если нужна статистика, то просто садят и забирают деньги. Вероятно, сейчас это все обострилось, ведь рабочего бизнеса становится все меньше и меньше, а зарабатывать хочется все больше и больше, - говорит он. - Например, приходит в квартиру с обыском опергруппа и находит в квартире миллион. Сразу тысяч на 200 они урезают для себя, говорят, что нашли не миллион, а 800 тысяч. Уже заработали. Остальные 800 тысяч лежат в МГБ, а лежат они там или нет - никто не знает. Но я не знаю случаев, чтобы кому-то вернули деньги. Хотя у них там суды принимают решения, что нужно вернуть машины, деньги, но, по сути, ничего не возвращают, а возбуждают еще одно уголовное дело. Вот как в случае со мной: по моему делу было решение возвратить имущество без конфискации, но тут же было возбуждено новое уголовное дело, но уже не за шпионаж, а якобы я на кого-то навел, пострадал человек, и ко мне уже финансовые требования выставляет этот якобы пострадавший человек. И он мне выставил на миллион рублей претензий".

Сейчас в плену боевиков ОРДЛО, по данным представительницы Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерии Лутковской остается еще около 300 человек: 100 человек, по которым есть подтверждение, что они в плену (документы, заявления родственников) и еще около 200 узников, по которым подтверждения нет. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров с РФ и обмене пленными по формуле "всех на всех". Но даже если Киев и сможет договориться с Москвой об очередном обмене, очевидно, что бизнес на заложниках будет продолжаться, пока продолжается конфликт на Донбассе. Ведь "товар" для "торговли" получить так просто: пара подброшенных гранат, фейковые доказательства - дело готово и можно вновь торговаться.

Подробнее о бизнесе на пленных в ОРДЛО, который на оккупированной территории стал уже обычным делом, читайте в материале "Апострофа": Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО.

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