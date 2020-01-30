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Это создаст хаос: европейский эксперт оценил украинский законопроект по игорному бизнесу

четверг, 30 января 2020, 17:19
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Не логично сперва выдавать лицензии на право заниматься игорным бизнесом, а затем, через два с половиной года вводить процедуру контроля за соблюдением лицензионных правил, по мнению специалистов, все должно быть наоборот.

Такую точку зрения высказал корреспонденту "Апострофа" международный эксперт по вопросам игорного бизнеса Филипп Влемминк (Бельгия) в ходе семинара "Регулирование азартных игр в Украине" в четверг, 30 января.

"Я этот вопрос поднимал в профильном комитете украинского парламента: нет логики в том, чтобы сначала выдавать лицензии, а потом пытаться устанавливать систему контроля. Это конфликтует с логикой любого законотворчества, как процесса установления правил в обществе. Такой подход создаст хаос – каждый из операторов будет делать, что захочет", – подчеркнул Влемминк.

Эксперт также заявил, что, по его мнению, принятие законопроекта в таком виде грозит Украине серьезными международными рисками.

"Это чревато большими проблемами для страны – потерей репутации, в том числе и перед Европейским Союзом", - резюмировал Влемминк.

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