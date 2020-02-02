ВСУ показали, как будут давать отпор врагу на морском побережье: фото

В сети появились яркие фото военных учений украинских военных под руководством командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "АрмияInform".

Свои учения по уничтожению условного отряда десантных кораблей противника подразделения резерва оперативно-тактической группировки "Восток" демонстрировали на одном из полигонов боевой подготовки Приазовья в районе отвода тяжелого вооружения.

По легенде маневров разведка Объединенных сил за несколько десятков километров от украинского побережья Азовского моря обнаружила корабельно-катерную группу противника, провела тактическое развертывание и в боевых порядках перешла от исходной линии к пунктам высадки.

Кроме того, по радиоперехвату стало известно о намерении противника силами десанта овладеть опорными пунктами подразделений, ведущих противодесантную оборону на Мариупольском направлении и обеспечить высадку второй волны морского десанта.

В действиях украинских военных наблюдается динамика. Командиры и наводчики боевых расчетов умело управляют огнем артиллерии. В сложных погодных условиях армейцы постепенно уничтожают флагманский корабль противника, корабли охранены и живую силу оккупационных войск.

Таким образом украинским военным удается сорвать намерения условного противника.

"Данные маневры не только продемонстрировали личную высокую полевую и морскую обучаемость военнослужащих, но и усовершенствовали практические навыки командиров из разных по назначению подразделений действовать в единой команде во время быстрой смены обстановки и ведения боя. Условный вражеский морской десант был уничтожен, что свидетельствует о способности каждого действовать по назначению и готовности к отражению российской агрессии", - подчеркнул руководитель учений командир тактической группы "Мариуполь".

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Как информировал "Апостроф" ранее, на Приазовье в районе отвода тяжелого вооружения украинские военные боролись за звание лучшего минометного расчета. Главным показателем мастерства и обученности военнослужащих стала боевая стрельба из штатных минометов.