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Украину накроет циклон Petra: синоптик рассказала, где ждать сильной непогоды

вторник, 04 февраля 2020, 11:52
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Фото: УНИАН

Украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 5 февраля, и анонсировала резкое похолодание.

Об этом она написала в Facebook.

Циклон Petra 5-го февраля повлечет сложную погоду в Украине.

Диденко прогнозирует снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололедица.

Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, Карпатах.

На севере Украины и значительной части негорного Запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие.

Температура воздуха днем в Украине предполагается невысокой, от 1 мороза до 3 тепла. На юге еще удержатся выше градуса, +5 +10, однако уже 6-го февраля и там похолодает.

В Киеве - сильный штормовой ветер. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром - мокрый снег, снег, однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому и с столице осадки вообще отодвинутся.

К концу недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже.

Больше о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа" - В Украину идет зима: будут снегопады и сильный мороз

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