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Ломали руки и бросили на пол: в Днепре "копы" жестоко поиздевались над инвалидом, видео

среда, 05 февраля 2020, 13:32
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В Днепре патрульные полицейские жестоко поиздевались над 35-летним инвалидом и его матерью.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В апреле 2019 года, патрульные задержали и доставили в райотдел 59-летнюю женщину и ее 35-летнего сына, инвалида 3 группы, на которых жаловались соседи за якобы нарушение общественного порядка. В отделе полиции, правоохранители к женщине и ее сыну применили физическую силу. Надев наручники, один из полицейских, сел на спину мужчине, выкручивал пальцы на руке и наносил удары в лицо.

Женщину поставили на колени и силой заводили ее руки за спину. Когда женщина уже лежала лицом к полу, патрульные несколько раз ударили ее в туловище и предплечья.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех сотрудников Управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Правоохранители обвиняются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве следователи ГБР задержали патрульного полицейского и его знакомого за вымогательство взятки в размере 150 тыс долларов США.

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