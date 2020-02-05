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Путин устроил "случайную" встречу с народом и оконфузился, фото

среда, 05 февраля 2020, 06:59
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Президент России Владимир Путин во время своего визита в Череповец вышел из машины, чтобы пообщаться с россиянами, но сделал это в нужном месте.

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий в Twitter.

"Путин сегодня "абсолютно спонтанно" вышел "пообщаться с народом" во время визита в Череповец. Ну конечно - и три камеры именно в том месте проезда кортежа оказались чисто случайно и спонтанно. И "народ" все как один подобрались ростом не выше 150-160 см - так Путин выглядит великаном (исключение - охрана, да и те не слишком высоки. Насколько все же глупо выглядит этот цирк вокруг "демократического самодержца", - пишет он.

Действительно, на фото можно заметить камеры, которых не должно быть, если это было спонтанное решение российского президента.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России детский хор спел хвалебную оду в честь президента России Владимира Путина, который прибыл с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области.

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