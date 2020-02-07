Сети высмеяли фото главной пропагандистки Кремля в образе гоблина

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова повеселила сети своим селфи, сделанным после длительного полета в самолете из России в Мексику.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Москва - Сантьяго-де-Куба - Мехико... 20 часов в самолете", - говорится в подписи к снимку.

"Страшный, зеленый, носатый... Гоблин? А, нет - это спикера руссо-МИД Машу Захарову в Мексику послали ))", "Она мужик вроде по фото", "А Мексика чем провинилась? И там "зеленые человечки?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", летом 2019 года Захарова отличилась странным танцем, насмешив соцсети.

Ранее Захарову подняли на смех в сети после того, как она появилась в эфире ТВ в образе Мальвины.