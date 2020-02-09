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Будет приходить на смартфоны: украинским призывникам готовят сюрприз

воскресенье, 09 февраля 2020, 16:47
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В Украине решили сэкономить на бумаге и отправлять повестки призывникам с помощью мобильного приложения "Дія", презентация которого Министерством цифровой трансформации Украины состоялась 27 сентября 2019, а релиз состоялся 6 февраля 2020.

Об этом сообщает издание "Акценты".

Рассылка электронных повесток через мобильное приложение "Дія" упростит отношения между призывниками и военкоматами, а также позволит государству ежегодно экономить миллионы гривен.

Рядом с электронными версиями паспортов, водительских удостоверений и т.п., в аппликацию можно добавить электронные версии удостоверения о приписке для призывников и военного билета для военнообязанных, и рассылать через приложение электронные повестки.

Конечно, не все будут пользоваться приложением, но если даже части граждан поступит автоматическая электронная повестка из Единого реестра военнообязанных и призывников, это уже позволит не только упростить отношения, но и сохранить средства государственного и местного бюджетов.

Конечно такой электронный сервис пригодится не только во время призыва - но и для оповещения резервистов о учебных сборах или мобилизации. К тому же это уменьшает коррупционные риски.

После внесения необходимых изменений в законодательство, авторизованный приложение позволит удостоверять получения повестки квалифицированным электронной цифровой подписью и предусматривать ответственность за его невыполнение, например автоматически заносить нарушителей в реестр лиц, уклоняющихся и по аналогии с уже действующим реестром должников алиментов ограничивать таких лиц в праве пользования оружием, выезда за границу и тому подобное.

Как сообщал "Апостроф" ранее,одной из главных причинвосстановления призыва на военную службу с 18 летстал недобор призывников и контрактников, который испытывает украинская армия.

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