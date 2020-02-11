Украинцев предупредили о мерзкой погоде

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 12 февраля, в большинстве областей выпадет снег, местами с дождем.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, осадки - от небольших до умеренных, в основном мокрый снег - поскольку несколько снизится температура воздуха.

В течение среды максимально ожидается 0 +4 градуса, на юге будет немного выше, +4 +7 градусов.

Ветер остается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/с.

В Киеве - облачно, после обеда появятся осадки. Будет ветрено и влажно, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2, +3 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото украинских Карпат - на момент начале февраля единственного места в стране, где можно увидеть снежный покров .