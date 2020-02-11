В СМИ рассказали об обысках СБУ в Киевметрострое и Укргазбанке, которые связывают со Столаром и Абрамовичем

Сотрудники Офиса генерального прокурора и СБУ проводят обыски в структурных подразделениях компании "Киевметрострой" и у ее должностных лиц, а также в отделениях государственного Укргазбанка.

Об этом 11 февраля сообщил Офис генпрокурора, передает "Украинская правда".

Следственные действия также проходят в нескольких частных структурах, которые могут быть задействованы в схеме по завладению бюджетными средствами. В том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

Согласно информации "Наші Гроші", бенефициарами структур, подозреваемых в мошенничестве, считаются "смотрящий" за столичным строительным рынком народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар и его однопартиец Игорь Абрамович.

16 января по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева арестовал на банковские счета ПАО "Киевметростроя" и его обособленных подразделений. В тот же день глава наблюдательного совета компании Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро откладываются на год.