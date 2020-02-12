Куриный маршал: сети повеселило фото "медали" с портретом экс-главаря ДНР

В сети показали "медали" так называемой Донецкой народной республики, на которых изображен экс-главарь ДНР Александр Захарченко.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

На "медали" изображен портрет Захарченко, где он курит. Экс-главарь стоит на фоне знака "Донецк". Также на "медали" написано: "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо".

"Четкий значек", - отметил блогер и опубликовал фото.

Другие пользователи сети также прокомментировали "медаль" ДНР с изображением Александра Захарченко. Некоторые высмеяли такую задумку.

Как ранее сообщал "Апостроф", в интернете активно обсуждают фотографии, сделанные во время визита главаря так называемой Донецкой народной республики ("ДНР") Александра Захарченко на Шахтерскую птицефабрику.