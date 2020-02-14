В СМИ рассказали о саботаже судебного разбирательства экс-нардепами

Прокуратура завершила следствие по махинациям на 2 млрд гривен служащими группы "АИС", бенефициарами которого являются экс-нардепы IV-VIII созыва "Партии Регионов" Дмитрий Святаш и Василий Поляков, нардеп VII созыва, материалы этого дела будут переданы в суд.

Об этом пишет "5 канал".

В рамках уголовного производства по завладению 100 млн долларов "УкрСиббанк", изъято и передано на хранение до 80% активов, отмечают прокуроры в ходе дела, его фигурантам сообщено подозрение, однако экс-нардепы скрываются от правосудия, заявляет один из адвокатов по делу.

"Два месяца апелляционный суд не может рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры, потому что судебные заседания постоянно срываются и, по-моему, Поляков умышленно саботирует рассмотрение судебного дела, потому что пытается избежать избрании в отношении него круглосуточного домашнего ареста", - говорит представитель потерпевшего Виталий Короткий.

Он также добавил, что на последнее судебное заседание Поляков предоставил справку, что не может появиться, потому что попал в ДТП.

"Мои коллеги видели его на авиарейсе из Лондона в Киев, что свидетельствует о спланированном укрытии от следствия", - резюмировал представитель потерпевшего.

По его словам, следующее рассмотрение дела назначено судом на 13.00 на 19 февраля.

"Мы очень надеемся, что ввиду сознательное укрывательство со стороны подозреваемых, в этом судебном заседании уже будет в конце принято решение", - добавил Виталий Короткий.

Сообщается, что кроме бенефициаров группы, в поле зрения следователей также топ-менеджмент и пять директоров предприятий, связанных с АИС. Однако, по словам представителей потерпевшей стороны, пока им всем избран слишком "мягкие" меры пресечения. В частности, Василий Поляков находится "под личным обязательством", а Дмитрий Святаш "в целом свободен" - при том, что МВД объявило его во всеукраинский розыск.

Также известно, что Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-нардепа для решения вопроса о мере пресечения в виде содержания под стражей.