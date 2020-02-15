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Будут представители ОРДЛО: Зеленский рассказал, как Украина собирается контролировать границу

суббота, 15 февраля 2020, 16:59
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Президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условием для проведения местных выборов на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский снова сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведения по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за рубежом.

По его словам, рассматривается возможность совместного контроля.

"Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.

Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.

"Мы не будем проводить выборы без контроля за границей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что на Мюнхенской конференции безопасности, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский, первое заявление было посвящено Донбассу.

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