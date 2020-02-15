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Один из главных телеканалов Украины готовит жесткую провокацию на 23 февраля

суббота, 15 февраля 2020, 10:13
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Украинский телеканал "Интер" в своей телепрограмме на 23 февраля, когда в Российской Федерации отмечают День защитника отечества, анонсировал показы военных советских и российских фильмов.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

Спецпоказы на 23 февраля на "Интере" имеют провокационное название "Всем, кто остался верен своей родине, посвящается".

"Более откровенной демонстрации принципиальной нелояльности к суверенной Украине (охарактеризуем это в дипломатических выражениях, иначе разве нецензурно) представить сложно. Разве что при входе в студию под ноги бросили бы сине-желтый флаг, а в туалетах повесили бумагу с трезубцами", - возмущается блогер.

По его мнению, в этом случае был, как минимум, нарушен закон о декоммунизации, а при желании в таких действиях телевизионщиков можно рассмотреть и признаки преступления, предусмотренного ст.110-111 УК (госизмена и посягательство на территориальную целостность).

"В любом случае, надежда остается разве что на Нацсовет по телевидению: лишить "Интер" лицензии за другие нарушения", - заметил Алексей Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский телеканал "Интер" оскандалился с новогодним концертом, в котором приняли участие артисты, которые поют в России.

Кроме того, в телепрограмме этого канала к празднику 8 марта— премьера концерта Светланы Лободы и фильм "Москва слезам не верит".

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