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Практически договорились: Зеленский объявил о возвращении сотен пленных

суббота, 15 февраля 2020, 15:40
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Президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене рассказал о переговорах по возвращению 200 заключенных Россией украинцев.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правду".

Он рассказал, что после "нормандского" саммита в Париже, количество жертв среди украинцев сначала снизилось, однако впоследствии оно снова выросло в январе.

"Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог, я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся. Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

Напомним, что на Мюнхенской конференции безопасности, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский, первое заявление была посвящено Донбассу.

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