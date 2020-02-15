США вооружают Украину: Помпео сделал громкое заявление о защите от России

Майк Помпео заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США оказывают Украине военную помощь для защиты от агрессивных действий со стороны России.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии", - отметил он.

Госсекретарь США также вспомнил, как во время своего визита в Киев в конце января он посещал военный госпиталь, где раненный украинский офицер подарил ему на память нашивку своей воинской части.

"И это мне напомнило о том, что ради суверенитета нужно бороться, и бороться вместе", - отметил Помпео.

Он также отметил, что Россия занимается дезинформацией, "пытаясь натравить наших граждан друг на друга".

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Мюнхенской конференции безопасности, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский, первое заявление было посвящено Донбассу.